Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Spor

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda Zemin Yenileme Çalışmaları Başladı

Hacılar Erciyesspor ve diğer futbol takımlarının maçlarının oynandığı Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Stadyumun daha modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

09.06.2024 11:17
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Hacılar da hafta sonlarının sosyal faaliyetlerine ev sahipliği yapan ve açıldığı günden bu yana spor kamuoyunun dikkatini çeken, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu zemin yenileme çalışmalarıyla daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Hacılar Erciyesspor ve ilimizdeki birçok futbol takımının karşılaşmalarını oynadığı Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Spor müsabakalarına ev sahipliği yapan ve yaşanan yoğunluk nedeniyle zarar gören stat zeminindeki değişim için düğmeye basan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, stadyumun mevcut zemininin daha da güzelleştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdoğan; "Muhteşem bir ambiyansa sahip olan stadyumumuzun zemininde yaptığımız çalışma ile sahamız daha da güzel olacak" dedi.

500 kişilik tribünü, doğal çim sahası ve tesisleri ile birçok takıma ve maça ev sahipliği yapan stadyumda, çim güçlendirme, çim ekme ve gübreleme çalışmaları sürüyor. Başkan Özdoğan, stadyumun UEFA standartlarında modern bir spor tesisi olduğunu belirterek, stadyumun sadece futbol sahası olarak görülmemesi gerektiğini, gençlerin ve Hacılar halkının sportif aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Özdoğan; "Fevzi Mercan Stadyumumuz, bir taraftan güzel ilçe, yeşil ilçe, bir taraftan da sporla iç içe bir ilçe hedefimizi gerçekleştirdiğimiz alan. Sahamız takımlarımız tarafından yoğun olarak kullanıldığı için bir takım yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuldu. Bu manada sahamızın zemininde çim yenileme çalışması yürütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında sahamız yine spora ve sporcuya hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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