Haditaghi'den Maccabi Tel Aviv'e Ahlaki Ret

Polonya Birinci Futbol Ligi (Ekstraklasa) ekiplerinden Pogon Szczecin'in sahibi Alex Haditaghi, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile transfer görüşmesi yapmayı reddederek, "Nazi Almanyası döneminde yaşasaydım, Nazi Almanyası'nı temsil eden bir spor kulübüyle iş yapmazdım. Bugün de aynı ahlaki ölçütü uygulamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Haditaghi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Maccabi Tel Aviv'in oyuncuları Leo Borges ve Dimitrios Keramitsis'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti ancak görüşmeleri sürdürmeyeceklerini bildirdi.

Kararının gerekçesi olarak Gazze, Lübnan, İran ve bölgedeki sivillerin yaşadığı acılar ile İsrail devletinin eylemlerini gösteren Haditaghi, "Nazi Almanyası döneminde tarihin en karanlık sayfalarından birinde yaşamış olsaydım, milyonlarca masum insanın ölümünden ve suçlardan sorumlu olan Nazi Almanyası'nı temsil eden herhangi bir spor kulübüyle iş yapmazdım. Bugün de aynı ahlaki ölçütü uygulamak zorundayım. " şeklinde görüş belirtti.

Alex Haditaghi, İsrail'i temsil eden bir kulüple şu aşamada herhangi bir ticari işlem gerçekleştirmenin ahlaki açıdan doğru olmayacağını vurguladı.

Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğini kaydeden Haditaghi, futbolun siyaset, sınırlar ve ayrışmalardan daha büyük olması gerektiğini ancak bazı dönemlerde vicdani sorumlulukların ticari çıkarların önüne geçtiğini ifade etti.

Haditaghi, paylaşımını, "Etik değerlerin kar ve paradan daha güçlü olması gereken zamanlar vardır. İnsanlığın ticaret ve paradan daha önemli olması gereken zamanlar vardır." sözleriyle tamamlayarak Maccabi Tel Aviv ile görüşmeleri sonlandırdıklarını duyurdu.