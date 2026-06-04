Haiti, Dünya Kupası\'na Katılıyor

Sunderland forvet oyuncusu Wilson Isidor ve Wolverhampton Wanderers orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, 2026 Dünya Kupası için Haiti kadrosuna girdi.

Takım açılış maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Karayipli ekip, Batı Almanya'daki 1974 turnuvasına katıldıktan sonra tarihlerinde sadece ikinci kez Dünya Kupası'na girmeyi başardı.

Takım kendi eleme grubu maçlarını ülkedeki güvenlik krizi nedeniyle tarafsız sahalarda oynamak zorunda kaldı.

Eleme grubundan ise 76 maçta 44 gol ile ülkenin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü Duckens Nazon sayesinde çıktı.

Haiti, ilk maçını 14 Haziran'da İskoçya'ya karşı oynayacak.

Ardından beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya ve 2022 yarı finalisti Fas'la karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Haiti kadrosu

Kaleciler: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defans: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Dük Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Orta saha oyuncuları: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Lokomotif), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Birliği), Jean-Ricner Bellegarde (Kurtlar), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvet: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .