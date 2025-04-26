Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ile takımın eski kaptanlarından Ümit Özat arasında gerginlik çıktı.
Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında, salonun dışındaki alanda çıkan tartışmanın nedeni henüz belli olmazken, araya giren diğer divan üyeleri ikiliyi ayırdı. Hem Kutlualp hem Özat'ın sinirlerini yatıştırmakta güçlük çektiği görüldü.
Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı.
Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını?" diyerek tepki verdi. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.
Son Dakika › Spor › Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı - Son Dakika
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