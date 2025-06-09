Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap - Son Dakika
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Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Hakan Bilal Kutlualp\'ten Ali Koç\'un \'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler\' sözlerine cevap
09.06.2025 17:16
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Başkan Ali Koç'un kulübün bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamalara yönelik cevap verdi. Bir paylaşım yapan Kutlualp, ''Dünyanın en ciğerli, Fenerbahçe'sine vefalı ve en asil taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Nokta'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma törenindeki açıklamalarına cevap verdi.

ALİ KOÇ'A ANINDA CEVAP

Ali Koç'un sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hakan Bilal Kutlualp, "Büyük Fenerbahçe taraftarı gelecekte; verdiği sözleri tutmayan, başarısız olduğunda Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin değerli zamanını israf etmeyerek, Fenerbahçe'nin önünü tıkamayarak başka hiçbir şeye gerek kalmaksızın kendisi bırakıp gidecek başkan profili geleneğinin yerleşmesinin kapılarını açacaktır" dedi.

''EN CİĞERLİ, EN VEFALI VE EN ASİL TARAFTARI''

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Dünyanın en ciğerli, Fenerbahçe'sine vefalı ve en asil taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Nokta" notunu düştü.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde konuşmuş ve "Tüzüğümüzde kongre üyelerine tanınan her hakkı, demokrasi olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyor, anlıyoruz. Bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin ciddi anlamda çarpıtılarak, olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinçli bir biçimde yanıltıldığını, camiamızın duygusal bağlılığının sarsılmaya çalışıldığını üzüntüyle izliyoruz. Camiamızın sesine kulak verip eylüle kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz, bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz? Biz camiamızla bu kapıyı açarsak bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa bu kapıyı kapatamayız. Bizden sonra gelecek tüm başkanlar bu riskin altında olacaktır. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası açısından uygun değildir.'' sözlerini sarf etmişti.

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Son Dakika Spor Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muzaffer Matlı:
    gitmiyor yapıştı istenmiyor sunuz bu taraftar bu kulüp sizi istemiyor sizin kalmanızı GS taraftarı istiyor Fenerbahçe taraftarı istemiyor 17 1 Yanıtla
  • ali aydın:
    Ali şahıs onurlu bir kişilik ise bırakır gider nokta 11 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    ali koç gfbden bahsetmiş olmalı.. 10 2 Yanıtla
  • Sena2007:
    Ali korkunun ecele faydası yok defolup gidecek Fenerbahçe tarihinin en berbat başkanı olarak olarak tarihe utanç olarak geçeceksin cinconun hizmetkârı Ali Koç 3 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Ali koç yakıştıramadım sana ne olursa olsun bir kulüp başkanı bu bayram gününde böyle ve hiç bir zaman konuşmamalı böyle günlerde birlik ve beraberlik zamanıdır sende empati yapıp sorumluluğu alman lazım durdukça zararlı çıkıyorsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap - Son Dakika
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