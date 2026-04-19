Hakan Büyükçıngıl: Avrupa Şampiyonasında Altın Hedefliyorum

Uluslararası organizasyonlarda 8 madalyası bulunan 21 yaşındaki milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, büyüklerde de birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında güreşe başlayan Hakan Büyükçıngıl, bugüne kadar Türkiye'de katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli sporcu, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Büyükçıngıl, AA muhabirine, güreş sporuyla 15 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Babasının girişimiyle güreşe başladığını belirten Hakan, "Büyük amcam güreşçiydi. Babam, benim de güreşçi olmamı istediği için antrenmanlara götürüyordu. 6 yaşımda başladım, o tarihten beri güreş yapıyorum. Güzel de ilerliyorum. Daha büyük hedeflerim var, onlara ulaşmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Elde ettiği başarılardan bahseden genç sporcu, "Gençler Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsüyüm. Aynı zamanda gençlerde Avrupa ikinciliğim var. Geçen yıl 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu yıl biraz kötü başlamama rağmen 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Aslında vücut olarak Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandım. Kendime inancım iyiydi ama güzel başlamayınca güzel de gitmedi." ifadelerini kullandı.

"Büyükler Avrupa Şampiyonası'na çok daha iyi geliyorum"

Şimdi yeni hedefleri olduğunu vurgulayan Hakan Büyükçıngıl, şunları kaydetti:

"Şimdi büyüklere hazırlanıyorum. Büyüklerde altın madalya istiyorum. Kazanacağımdan şüphem yok. Moral motivasyonum çok iyi. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Hocalarımızdan da çok memnunuz. İlk şampiyonadaki hatalarımdan ders çıkardım. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na çok daha iyi geliyorum. Kendime inanıyorum, güvenim arttı. Daha iyi olacağımdan şüphem yok."

Kendisini olimpiyatlarda görmeyi hayal ettiğini dile getiren milli sporcu, "Asıl hedefim, her sporcunun olduğu gibi olimpiyat şampiyonluğu ama ilk hedefim büyüklerde Avrupa şampiyonluğu. İlerleyen süreçte olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum." diye konuştu.