Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Şırnak’ta, yeni Şırnak-Siirt karayolunun Gühozuk mevkiinde şiddetli yağış sonrası taşan dereler, yolu adeta ikiye böldü.
Suyun debisinin hızla yükselmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.
Şırnak'ın merkeze bağlı Dağkonak köyünde ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Taşkın sularının arasında kalan çocuklar, sel sularında oyun oynadı.
Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle dere yataklarından uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Selin etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.
