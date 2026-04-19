Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan sonra öldüren zanlı tutuklandı

19.04.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman Kara'yı, bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası'nı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren maktulün ağabeyi Recep Kara (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman Kara, tartıştığı hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu. Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken kendisini takip eden Osman Kara'nın ağabeyi Recep Kara'nın silahlı saldırısına uğradı. Pirinçustası, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra otomobille kaçan daha sonra ise aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Recep Kara, polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden Emre Pirinçustası'nın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Recep Kara, Osman Kara, Güncel, Keşan, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:25:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.