Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı! - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!

12.05.2022 01:06

Inter, İtalya Kupası finalinde normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Juventus'u uzatmalarda 4-2 mağlup etti ve 8. kez kupayı evine götürdü. Mücadelede Juventus, 2-1 öndeyken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skora dengeyi getiren golü atarak, Inter adına maçın kilit isimlerinden oldu.

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Inter, Juventus'u 4-2 yendi ve 8. kez mutlu sona ulaştı.

HAKAN'DAN HAYAT VEREN GOL

Inter ilk yarıyı Barella'nın golüyle önde kapatırken ikinci yarı adeta heyecan fırtınası şeklinde geçti. 50'de Alex Sandro, 52'de Vlahovic'in golleriyle bir anda öne geçen Juventus'a dur diyen isim 80'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu oldu ve mücadele uzatmalara gitti.

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2010-2011 YILINDAN SONRA İLK KEZ KUPAYI ALDILAR

Uzatmalarda Inter, 98'de Perisic'in penaltı golüyle Juventus'un gardını iyice düşürürken Hırvat oyuncu 102'de ağır darbeyi indirdi ve 4-2'lik skorla kupayı Inter'e getirdi. Böylelikle Inter, 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez İtalya Kupası'na uzandı ve toplamda 8. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı! - Son Dakika
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