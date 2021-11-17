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Hakan Çalhanoğlu: "Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz" - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu: "Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz"

17.11.2021 01:55

Hakan Çalhanoğlu: "Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz" Karadağ deplasmanında 2-1 kazanan A Milil Takım'ın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, gruptan çıkmanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyerek "Play-Off'ta kim gelirse gelsin.

Hakan Çalhanoğlu: "Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz"

PODGORICA - Karadağ deplasmanında 2-1 kazanan A Milil Takım'ın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, gruptan çıkmanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyerek "Play-Off'ta kim gelirse gelsin. Dünya Kupası rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Play-Off'a katılma hakkı kazanan A Milli Takım'da takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçın başında geriye düşmelerine karşın pes etmediklerini ve önemli olanın bu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "1-1'den sonra ikinci golü bulmaya çalıştık ve başardık. Norveç'in Hollanda ile oynadığı maçla hiç ilgilenmedik. Sadece kendi oyunumuza baktık. Kazandığımız ve Play-Off'a kaldığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Kim gelirse gelsin önemli değil"

Dünya Kupası rüyalarının gerçek olmasını istediklerini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Bir adım ilerideyiz. Rakipleri de biliyoruz. Zor maçlar olacak. Biz bu süreçte kulüplerimize dönüp performansımızı yükseltemeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hocamız çok iyi hazırladı bizi. Rakipler için gereken hazırlığı yapacağız. Hocamız da analiz yapacaktır" dedi. Avrupa Şampiyonası'nda İtalya maçına iyi başlamadıklarını ve İtalya'nın da olası rakipler arasında olduğunun hatırlatıldığı Hakan Çalhanoğlu, "İtalya karısında iyi başlamak çok önemliydi ama başaramadık. İtalya çok güçlü bir ülke. Her takım güçlü. Biz 10 gün Play-Off kuraları çekilene kadar bu zamanın tadını çıkaracağız. Gelen rakibe göre değerlendiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz
Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz
Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz
Hakan Çalhanoğlu: Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz

Hakan Çalhanoğlu, Play Off, Karadağ, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: 'Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu: "Kim gelirse gelsin, rüyamızı gerçekleştirmek istiyoruz" - Son Dakika
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