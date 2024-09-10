Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, DHA Feed 2 üzerinden canlı yayınla hayranlarıyla buluşuyor. Açıklamalarında futbol kariyeri, hedefleri ve uluslararası maçlar hakkında içgörüler paylaşacak. İzleyiciler, merak ettikleri soruları sorarak etkinliğe katılabilirler. Canlı yayın, futbolseverler için heyecan verici bir fırsat sunuyor.
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10.09.2024 08:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'ndan Açıklamalar - Son Dakika
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