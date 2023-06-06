Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İtalya'da oynanacak olmasından gurur duyuyor - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İtalya'da oynanacak olmasından gurur duyuyor

06.06.2023 00:26

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkesinde oynanacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ayrıca geleceği hakkında da konuşan Hakan, Inter ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya, 'Evet, ben kontratımı uzatacağım, anlaştık bile' yanıtını verdi.

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkesinde oynanacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"FİNALDE OLMAK AYRI BİR GURUR"

Finalde olduğu için mutlu olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Bir Türk oyuncusu olarak finalde olmak ayrı bir gurur. Ama diğer tarafta da İlkay ağabeyimiz var biliyorum. İlkay ağabeyle daha görüşmedim ama o da Türk. Tabii ki Alman Milli Takımı için oynuyor ama yine o da kalbinde Türk. Yani iki Türk bu finali oynayacak, inşallah güzel bir final olur. İyi olan kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Geleceği hakkında da konuşan Hakan, Inter ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya, "Evet, ben kontratımı uzatacağım, anlaştık bile. Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım. Ondan sonrasında da bakalım. Zaten bir anlaşmaya vardık. Dediğim gibi burada mutluyum. Kariyerim boyunca en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Bu benim ilk hedefim. Tabii ki sakatlık olmazsa inşallah. Dediğim gibi kontratım belli oldu. İlerleyen günlerde imzamı atacağım" dedi.

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Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İtalya'da oynanacak olmasından gurur duyuyor - Son Dakika


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