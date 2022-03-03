Hakan Keleş: Göztepe galibiyetini Rize'de taçlandırmak istiyoruz - Son Dakika

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Göztepe karşısında aldığımız 3 puanı Çaykur Rizespor karşısında taçlandırmak ve iyi bir skorla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Giresunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.Antrenman sahasında açıklamalarda bulunan Keleş, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Giresunspor'un Karadeniz ekipleri olarak kardeş takımlar olduğunu hatırlatarak, "Dostluk çerçevesi içerisinde hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyorum. Kazananın da biz olmasını istiyoruz" ifadesinde bulundu.Keleş, ligin ilk yarısında Göztepe galibiyetiyle bir çıkış yakaladıklarını ve bu hafta da Göztepe'yi yenerek galip geldiklerini kaydederek, "İlk yarıda yoğun ve güçlü bir fikstürün ardından Göztepe maçıyla çıkışa geçmiştik. İkinci yarıda da Göztepe galibiyeti bizim için iyi oldu. Şimdi önümüzde Rizespor maçı var. Kötü bir periyodu atlattık. Ben de bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyorum. Zor maç olacak. Evinde iyi oynayan bir takım. Son periyotlarda çok iyi gitmese de galip gelmek isteyecek. Göztepe karşısında aldığımız 3 puanı Çaykur Rizespor karşısında taçlandırmak ve iyi bir skorla evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.Giresunspor devre arası kadrosuna kattığı Chiquinho da tek hedeflerinin galip gelerek ligde kalmak olduğunu kaydetti. Lige maç maç baktıklarını dile getiren Chiquinho, şunları söyledi:

"Önümüzde zor bir maç var, tek hedefimiz 3 puan. Hedefimiz ligde kalmak. Göztepe maçında iyi bir oyun sergiledik kazandık, Rizespor maçında da bunu devam ettirmek istiyoruz. Son maçta kompakt bir oyun sergiledik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Çok önemli bir maç bizim için. Hedefimiz 3 puan. Bu maça hem fiziksel hem mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunun karşılığını almak istiyoruz."

- Giresun