Hakan Koç, Avrupa Kickboks Şampiyonasında İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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Hakan Koç, Avrupa Kickboks Şampiyonasında İkincilik Elde Etti

Hakan Koç, Avrupa Kickboks Şampiyonasında İkincilik Elde Etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hakan Koç, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda başarı göstererek Avrupa ikincisi unvanını kazandı. Finalde son dünya şampiyonu Ukraynalı rakibine 1 puan farkla kaybetti.

13.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hakan Koç, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın finalinde, son dünya şampiyonu Ukraynalı rakibine sadece 1 puan farkla mağlup olan Koç, Avrupa ikincisi unvanını elde etti. Başarılarla dolu kariyerine bir yenisini ekleyen milli sporcu, daha önce 11 Türkiye Şampiyonluğu, 3 Dünya Kupası Şampiyonluğu ve 1 Avrupa üçüncülüğü ile hemşehrilerinin göğsünü kabartmıştı.

Koç, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda duygularını şu şekilde dile getirdi: "Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi oldum. 1 puanla son dünya şampiyonu Ukraynalı rakibime final maçımı kaybettim. Seneye daha çok çalışıp dünya şampiyonu olacağıma söz veriyorum. Elde ettiğim başarılar, ülkeme hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen aileme, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, kulüp başkanım Ahmet Dal'a, Milli Takım Teknik Direktörü ve antrenörüm Rıdvan Özkan'a teşekkür ediyorum."

Milli sporcunun paylaşımı üzerine, çok sayıda destek mesajı yağdı. Erzurumlu hemşehrileri, milli sporcu Hakan Koç ile gurur duyduklarını belirterek, başarılarının devamını dilediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakan Koç, Avrupa Kickboks Şampiyonasında İkincilik Elde Etti - Son Dakika

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