Hakan Özkan Gebzespor'a İmza Attı - Son Dakika
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Hakan Özkan Gebzespor'a İmza Attı

Hakan Özkan Gebzespor\'a İmza Attı
02.07.2026 11:41
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Menemen FK'nın sol beki Hakan Özkan, Gebzespor ile anlaştı. Geçen sezon 22 maçta 4 gol attı.

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde sol bek Hakan Özkan takımdan ayrıldı. Tecrübeli sol bek aynı grupta yer alan Gebzespor'a imza attı. Geçen sezon başında Adana 01 FK takmından Menemen FK'ya gelen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 22 maça çıktı. Toplam 1963 dakika süre alan Hakan, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hakan Özkan Gebzespor'a İmza Attı - Son Dakika

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