Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da - Son Dakika
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Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da

20.06.2022 18:29
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da

FT Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı.

FT Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FT Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hakan Özmert ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Kulüp Başkanı Av. Aziz Çetin, takım kaptanı Hakan Özmert ile yeniden imza masasına oturmaktan keyif duyduğunu belirtti. Çetin, "Kendisi son geldiğinden itibaren 4,5 yıldır toplamda 7,5 yıldır takımımıza hizmet veriyor. Süper Lig'de bizimle 153 maçı var. Türkiye Kupası'nda 22, 1. Lig'de 30, Süper Kupa'da 1 maça çıktı. Toplam 206 kez büyük Antalyaspor'umuzun formasını giydi. Emeği çok. Kendisinden gelecek yıl da beklentimiz fazla. İnşallah seneye bu imza masasına tekrar otururuz. Kaptanımız çok fedakarlık gösterdi. Takım içindeki duruşu, abiliği ve aile yapısı Antalyaspor kültürünün, felsefesinin tam olarak yansımasıdır" dedi.

Kariyerinin yarısı Antalyaspor'da

Takım Kaptanı Hakan Özmert ise Başkan Çetin'e, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'e, teknik ekibe, takım arkadaşlarına, tesisteki bütün çalışanlara, eşine, ailesine ve tüm taraftarlara kendisine gösterilen sevgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Antalya ve Antalyaspor'u kendi evi gibi hissettiğini belirten Hakan, "İnşallah toplamda 9 yılımı burada tamamlayacağım. Bu da futbol kariyerimin yarısı demek. Ben Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum. Burada çok huzurluyum. İnşallah futbol sonrası da buraya yerleşmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Nedenini bilmediği şekilde bu kez her zamankinden çok daha fazla heyecan duyduğunu anlatan Hakan Özmert, "Geçen sene çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman bir hayalim var benim. İnşallah daha iyileri olur da takımı Avrupa kupalarında mücadele ettiririz. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Hakan, gelen bir soru üzerine ise "Sakinlik konusunda kendi kendimi sakinleştirdim. Ben her zaman futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hakan Özmert, Antalyaspor, Aziz Çetin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da - Son Dakika

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