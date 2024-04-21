Hakem Ayşe Nur Demirhan, maçı durdurup futbolcunun ayakkabısını bağladı

Zonguldak'ta oynanan U13 Ligi maçında hakem Ayşe Nur Demirhan, Gökçebeysporun 13 yaşındaki futbolcusu Erdem Uslu'nun ayakkabısının bağcıklarının çözüldüğünü fark edince maçı durdurup ayakkabıları kendisi bağladı. Bu hareketin üzerine hakem Demirhan'a tribünden alkış geldi.
Zonguldak U13 Ligi'nde Gökçebeyspor ile Devrek Belediyespor hafta sonu Gökçebey Sahası'nda karşılaştı. Maçın hakemi Ayşe Nur Demirhan yaptığı davranışla izleyenlerden alkış aldı. Maçın ilk yarısında Gökçebeysporlu 13 yaşındaki Gökçebeysporlu futbolcu Erdem Uslu'nun ayakkabılarının bağı çözüldü. Durumu fark eden orta hakem Ayşe Nur Demirhan, müsabakayı durdurarak yanına gittiği oyuncunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı. Hakem Demirhan, bu davranışıyla tribünlerden büyük alkış aldı.
Müsabaka ise Gökçebeyspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. - ZONGULDAK
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