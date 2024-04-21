Hakem Ayşe Nur Demirhan, maçı durdurup futbolcunun ayakkabısını bağladı

Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen genç taraftarın heyecanı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçında taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımının çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi. İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı ve futbolcu olmak istediğini belirtti. Baba Ömer Muştu ise oğlunun Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenince üzüldüğünü ve Fenerbahçe'nin davetiyle yaşanan bu deneyimin Sami için bir bayram olduğunu söyledi.