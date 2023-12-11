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Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu iyi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonucu yaralanan hakem Halil Umut Meler, beyin tomografisi çekildi ve tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Meler'e destek amacıyla eski hakemler ve MHK başkanları hastaneye geldi. Başkan Koca ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınacak.

Hakem Halil Umut Meler\'in sağlık durumu iyi
11.12.2023 - 23:54,
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Hakem Halil Umut Meler'in yaşanan olay sonrasın kaldırıldığı hastanede beyin tomografisi çekildi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi. Meler, ardından Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Umut Meler, beyin cerrahisi bölümünde tedavi altındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, şokta olduğu öğrenilen Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahade altına alındı. Yaşanan olayın ardından faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları destek amaçlı hastaneye geldi.

Öte yandan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ise hastanede olduğu sağlık kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından ifadesinin ilerleyen saatlerde alınacağı ve gözaltı işlemlerinin başlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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