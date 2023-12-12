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Hakem Halil Umut Meler, ziyaret talebini reddetti - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler, ziyaret talebini reddetti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen MKE Ankaragücü yöneticilerini kabul etmedi. Tutuklanan saldırganın ardından MKE Ankaragücü başkanı istifa etti.

Hakem Halil Umut Meler, ziyaret talebini reddetti
12.12.2023 - 21:23,
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA
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