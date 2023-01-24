Hakem konuşmadan bir kez daha düşünecekler! TFF, yeni uygulamayı hayata geçirip uyardı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde artan hakem tartışmaları üzerine hayata geçen yeni talimatı hatırlattı ve artık bu tip konuşmalara para cezası geleceğini duyurdu.

"BUNDAN SONRA CEZA VERECEĞIZ"

Hakem konuşanlara ceza geleceğini resmen açıklayan Büyükekşi, "Kamuoyundan ve yöneticilerden şunu istirham ediyorum; 20 Ocak'ta yeni bir talimat devreye girdi. Hakemlerle ilgili konuşan yöneticiler, teknik direktörler ve futbolculara para cezası geldi. Hakemleri olumsuz etkileyecek konuşmalardan kaçınalım. Futbol seyircisi bu konuşmalardan etkileniyor. Hakemleri yargılamayalım. maçta teknik direktörün, futbolcunun ve yöneticinin etkisi varsa, hakemin de etkisi var. Hakem de hata yapıyor. Hakem kararıyla futbolu okumak yanlış ve bu hiçbir ülkede yok. Bu kültürü değiştirmemiz lazım. MHK ve bizler, üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Futbolcular, yöneticiler, başkanlar üzerine düşeni yaparsa, daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

"HAKEM EĞİTİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERLE GÖRÜŞÜRÜYORUZ"

Türkiye Kupası kura çekimin ardından konuşan Mehmet Büyükekşi, "Hakem kararlarını birçok kez gündeme getirdi. Hakemlerimiz yıllardan beri devam ediyor. VAR ile ilgili bir tespit yapmak gerekirse, geçtiğimiz sezon 4 ayda sadece 2 saat eğitim veriliyordu. Önümüzdeki 4 ayda 200 saat VAR eğitimi vereceğiz. 100 kat artırıyoruz. Hakem eğitimi için üniversitelerle görüşüyoruz. Hakemler de bir insan." dedi.

"AÇIKLAMA YAPIYORLAR SONRA PİŞMAN OLUYORLAR"

Hakemlerle ilgili açıklama yapan yetkililerin daha sonra pişman olduğunu belirten Büyükekşi, " Maç sonu sıcağı sıcağına açıklama yapıyorlar ama sonra pişman olduklarını düşünüyorum. Birçok itiraz ettikleri pozisyon yanlış, bunu kendileri de görüyor. Bu alışkanlıkları değiştirelim. Para cezası gündeme giriyor, uygulama başlayacak. Başkan, yöneticiler, teknik direktörler, başkanlar ve futbolcular... Kesinlikle hakemle ilgili açıklama yapmasın, bu konuşmalar yarın onlara para cezası olacak geri dönecek." diye konuştu.