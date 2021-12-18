Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'le sözlü tartışma yaşadı.

"NE YAPACAKSIN, AYAKKABI MI FIRLATACAKSIN BANA?"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş yaptığı açıklamada, Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediğini belirtti. Öte yandan Ateş, hakemin Arda Turan'la diyaloğuna ilişkin, "Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulunuyor kelime şuydu 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz' dedi hakem 'ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın?' bana dedi. Hakem nasıl böyle bir kelime kullanabilir." ifadelerini kullandı.

Necati Ateş'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"ARKASINDA NASIL BİR GÜÇ VARSA BU KADAR RAHAT KONUŞUYOR"

"Berkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor.

"SEN GALATASARAY OYUNCUSUNA 'YALANCI' DİYEMEZSİN"

Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Cümle şuydu; 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz' dedi. Cevap olarak 'ne yapacaksın, ayakkabımı fırlatacaksın bana' dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına." ifadelerini kullandı.