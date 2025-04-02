Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray\'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 26. dakikasında penaltı kazandı.

CİHAN AYDIN'I VAR UYARDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın şutu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra 26. dakikada beyaz noktayı işaret etti.

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon;

GÖRÜNTÜ: ATV

PENALTIYI OSIMHEN ATTI

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, topu ağlara göndererek 27. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılıların 10. dakikadaki ilk golünü de atan Osimhen, böylelikle hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atmış oldu.

FENERBAHÇE DE PENALTI BEKLEMİŞTİ

Öte yandan sarı-lacivertliler ise 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazından bulunmuştu. Hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunun devam etmesini istemiş. Aydın, VAR ile görüştükten sonra da kararını değiştirmemişti.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon;