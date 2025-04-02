Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı

Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray\'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, VAR uyarısının ardından 26. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, topu filelere göndererek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve sarı-kırmızılıları 2-0 üstünlüğe taşıdı.

02.04.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 26. dakikasında penaltı kazandı.

CİHAN AYDIN'I VAR UYARDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın şutu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra 26. dakikada beyaz noktayı işaret etti.

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon;

Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde penaltı kazandığı pozisyon
GÖRÜNTÜ: ATV

PENALTIYI OSIMHEN ATTI

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, topu ağlara göndererek 27. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılıların 10. dakikadaki ilk golünü de atan Osimhen, böylelikle hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atmış oldu.

FENERBAHÇE DE PENALTI BEKLEMİŞTİ

Öte yandan sarı-lacivertliler ise 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazından bulunmuştu. Hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunun devam etmesini istemiş. Aydın, VAR ile görüştükten sonra da kararını değiştirmemişti.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon;

Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde penaltı kazandığı pozisyon
GÖRÜNTÜ: ATV

Victor Osimhen, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Cihan Aydın, Kaan Ayhan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    6 SIFIR BİTECEK ILK YARI NET OFSAYT GOLU ILE 2 BIR OLACAK GIBI DEĞİL 3 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    kanaryalılar kedıyı gordumu 4 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    iyi güzel net penaltı ama fenerinkide net penaltı 0 1 Yanıtla
  • Ferit Turkmen:
    mk hakemi ne yönetiyor fb ne yapıyor 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
19:55 Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı
19:39 Canlı anlatım Dev derbide 3 gol var Canlı anlatım! Dev derbide 3 gol var
09:36 Mesut Özil’in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır’dan imalı yanıt Mesut Özil'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır'dan imalı yanıt
09:18 Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum
09:17 Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
09:14 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
08:58 106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:39 Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 22:01:14. #7.13#
SON DAKİKA: Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement