Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
15.11.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul bölgesi hakemlerinden Gürcan Bayraktar'ın, Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi yaşça büyük takım kaptanına ''ağabey'' diyerek gösterdiği saygı, karşılaşmanın skorunu gölgede bırakarak sosyal medyada gündem oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Turhal 60 Futbol Spor Kulübü, 9 Kasım Pazar günü deplasmanda Yeniçağa Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖNCESİ GÖSTERDİĞİ SAYGI VİRAL OLDU

Oynanan karşılaşma skordan çok maç öncesi yaşanan anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanırken, hakem Gürcan Bayraktar'ın yaşça büyük takım kaptanına gösterdiği saygı, sosyal medyada viral oldu.

'BENDEN BÜYÜKSÜN AMA...'

Maç öncesi kale seçimi için takım kaptanlarını yanına çağıran İstanbul Bölgesel Hakemi Gürcan Bayraktar, Yeniçağa Spor'un 14 numaralı kaptanı Hakan Çevik'e gösterdiği nezaketle dikkat çekti. Kaptana, "Sen benden büyüksün ama isminle hitap edeceğim ağabey, kusura bakma" diyen Bayraktar, büyüklere saygıyı sahaya taşıyarak oyuncular ve taraftarlar tarafından takdir edildi. Hakemin bu samimi davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Müsabakada skor ikinci planda kalırken, akıllarda hakem Gürcan Bayraktar'ın sahaya kattığı saygı dolu anlar kaldı.

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

'BU TÜR CENTİLMENLİKLERİN YAŞANMASI GEREKİYOR'

Tokat'ta spor muhabirliği yapan Mustafa Işık, yeşil sahalarda az rastlanan olayın Tokat ile ilgili bir maçta yaşanmasının gurur verici olduğunu söyleyerek, "Yıllardır spor muhabirliği yapıyorum. Bu tür olaylara çok ender rastlıyoruz. Haberleri düzenlerken bu videoyu gördüm. Videoyu izledim çok da hoşuma gitti. Özellikle bizim Turhal maçında yaşanması Türk futbolu için bu tür olayların yaşanması gerekiyor. Centilmenliklerin yaşanması gerekiyor. Hakem kardeşimizi de tebrik ediyorum" dedi.

'BU DAVRANIŞIN ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'

Murat Can Daşkın ise, "Sosyal medyada izledim. Hakem arkadaşımızın insani yaklaşımı Türk futbolu adına çok güzeldi. Şu zamanlarda Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar ortadadır. Böyle güzel şeyleri gördükçe de mutlu oluyorum. Türk hakemlerinin böyle değer görmesi, değerli konuşması, insanca davranması bizler için de örnek oldu. Tebrik ediyorum. Bu tür davranışların da diğer hakemlere örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar
Dünyaca ünlü diziden Trump’ı küplere bindirecek sahne Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek
Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı

17:23
Teklif yapıldı Göztepe’ye Galatasaray’dan sürpriz transfer
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
16:50
Taraftarlar heyecanlı İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
15:48
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 17:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.