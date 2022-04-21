Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK döneminde hakemlikleri askıya alınan 13 isimden Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından görevlerine geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından MHK başkanlığına Sabri Çelik getirilmişti. Çelik'in göreve gelmesinin ardından 8 Mart günü hakemlikleri askıya alınan isimler de görev almaya başladı.

Görevden alınan 13 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev alacak. Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu ise 1. Lig'de düdük çalacak. Şimşek, Tuzlaspor'un Adanaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu ise Yılport Samsunspor - Altınordu mücadelesinde görev alacak.

- Çakır