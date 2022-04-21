Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü

21.04.2022 22:27
Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü

Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK döneminde hakemlikleri askıya alınan 13 isimden Cüneyt Çakır, Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından görevlerine geri döndü. Geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından MHK başkanlığına Sabri Çelik getirilmişti. Çelik'in göreve gelmesinin ardından 8 Mart günü hakemlikleri askıya alınan isimler de görev almaya başladı.

Görevden alınan 13 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev alacak. Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu ise 1. Lig'de düdük çalacak. Şimşek, Tuzlaspor'un Adanaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu ise Yılport Samsunspor - Altınordu mücadelesinde görev alacak.


- Çakır
YORUMLAR
500
Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi! Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi! Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır, Gündoğdu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Hakemlikleri askıya alınan isimlerden 3'ü bu hafta görevlerine geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement