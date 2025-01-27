Hakim Ziyech'tab Galatasaray'ı çıldırtan hamle - Son Dakika
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Spor

Hakim Ziyech'tab Galatasaray'ı çıldırtan hamle

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Galatasaray'da Ziyech krizi devam ediyor. Faslı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile arasının açılmasının ardından yönetimi kızdıracak bir hamle gerçekleştirdi. Ziyech'in, sarı-kırmızılı kulüple olan alacakları konusunda pazarlık yaptığı ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yavaş tempoda görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

27.01.2025 12:59
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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi devam ediyor. Faslı futbolcu Galatasaray yönetimini kızdıracak bir hamle gerçekleştirdi.

AYRILMAK İÇİN ACELE ETMİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışırken Ziyech'in bu süreçte aceleci davranmadığı öğrenildi. Galatasaray ile olan alacakları konusunda pazarlıklarını sürdüren Ziyech, aynı zamanda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini yavaş bir tempoda yürütüyor.

Taraflar arasındaki farkın 500 bin euroya kadar düştüğü belirtilirken deneyimli futbolcunun önümüzdeki günlerde anlaşmaya vararak Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Ziyech ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitmeden kadroda yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor.

Hakim Ziyech\'tab Galatasaray\'ı çıldırtan hamle

Suudi Arabistan, Hakim Ziyech, Galatasaray, Okan Buruk, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim Ziyech'tab Galatasaray'ı çıldırtan hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ankaragüçlüyüz:
    stanpullu kokoş Gsnin parası yiyen yiyene :D 48 50 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    adam gibi adam 10 42 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Bunlara yapılan akılalmaz sözleşmeler yağmurda,karda takımını yalnız bırakmayan taraftarın parasıyla yapılıyor.Kim yaptıysa sözleşmeyi tazminatını cebinden ödesin,bak bakalım bir daha böyle kontrat yapıyorlar mı?Sevinen diğer takımların taraftarları; sizde durum farklı mı? 28 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Adamsın ziyech 5 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakıştı mı sana 2 26 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    adam gibi adam aferin ziyech bu yapısarayda 1 dolarını bile bırakma 5 9 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    yiyin yasa dışı bahisten karaborsa biletten gelen para çok icardi orda yesin sen de burda ye kral 3 2 Yanıtla
  • M T:
    yonetim beceriksiz gitmez tabi cagirsana antrenman yaptir 5 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Alacağını almadan Saçını gitme yiğidim. Paranı son kuruşuna kadar al haramzadelere bırakma. Geldiğinde seni tribünlere çıkaranlar düşünsün :)) 0 0 Yanıtla
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