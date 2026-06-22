Hakkâri\'de 120 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Hakkari'de 120 sporcunun katıldığı Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında Belediye Çocuk Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası'na toplam 120 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Ödüller; Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz ve katılımcılar tarafından verildi. Vali Taşyapan, satrancın çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonların hem sporun yaygınlaşmasına hem de yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağladığını ifade etti. Taşyapan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuklarıyla birlikte turnuvaya katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hakkari'de ilk kez bu kadar profesyonel ve katılımcılara yakın ilgi gösterilen bir satranç turnuvasına tanıklık ettiklerini söylediler. - HAKKARİ