Hakkâri'de 120 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Hakkâri'de 120 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Hakkâri\'de 120 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi
22.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:02
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Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası, 120 sporcunun katılımıyla sona erdi. Final müsabakalarının ardından dereceye girenlere ödülleri Vali Taşyapan tarafından verildi.

Hakkari'de 120 sporcunun katıldığı Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında Belediye Çocuk Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası'na toplam 120 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Ödüller; Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz ve katılımcılar tarafından verildi. Vali Taşyapan, satrancın çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonların hem sporun yaygınlaşmasına hem de yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağladığını ifade etti. Taşyapan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuklarıyla birlikte turnuvaya katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hakkari'de ilk kez bu kadar profesyonel ve katılımcılara yakın ilgi gösterilen bir satranç turnuvasına tanıklık ettiklerini söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakkâri'de 120 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

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