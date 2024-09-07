Hakkari\'de 33. Basketbol Turnuvası Sona Erdi

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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen '33 Basketbol Turnuvası' sona erdi.

Hakkari Kent Park'ta düzenlenen ve 8 takımın yer aldığı turnuva, 19 müsabaka gerçekleşti. Turnuva sonunda tüm sporculara teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenörleri tebrik etti. Turnuva dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ