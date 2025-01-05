Hakkari\'de Öğrencilere Spor Kursları

Spor

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol, masa tenisi, futsal, kort tenisi, jimnastik branşlarındaki kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 450 öğrencinin değişik branşlardaki kurslara katıldığını belirterek, "İl ve ilçelerde olduğu gibi dördüncü sınıf öğrencilerine düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak fiziksel ve zihinsel kapasitenin geliştirilmesi, spor kültürü oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencinin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilkokullarda spor dalı eğitimi derslerimizde futbol, masa tenisi, futsal, kort tenisi, jimnastik branşları Şemdinli ilçemizde de aktif bir şekilde devam etmektedir" dediler. - HAKKARİ