Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu - Son Dakika
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Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu

10.04.2022 15:44
Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, bölge grup müsabakalarında şampiyon oldu.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, bölge grup müsabakalarında şampiyon oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7-8-9 Nisan tarihleri arasında oynanan Genç Kızlar Bölge Grup Müsabakaları sonunda Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, birinci oldu. Bölge maçlarını birincilikle tamamlayan Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü, yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek olan Türkiye yarı finallerinde Hakkari'yi temsil edecek. - HAKKARİ

Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkari MTAL Spor Kulübü şampiyon oldu - Son Dakika


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