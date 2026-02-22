Hakkari Sporcuları Kayaklı Koşu\'da 22 Madalya Kazandı

21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışması'nda Hakkarili sporcular 22 madalya kazandı.

Zorlu parkur ve olumsuz hava şartlarına rağmen üstün performans sergileyen Hakkarili sporcular, organizasyona damga vurdu. Hakkari ekibi yarışmalarda 2 birincilik, 8 ikincilik, 10 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı açıklamada, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Yıldırım, başarıların artarak devam etmesini temenni etti. - HAKKARİ