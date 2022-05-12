Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu - Son Dakika
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Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu

12.05.2022 18:51
Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu

Hakkari'de 6 takımın katıldığı Gelişim U-16 Liginde Hakkari Sümbül Spor Takımı il birincisi oldu.

Hakkari'de 6 takımın katıldığı Gelişim U-16 Liginde Hakkari Sümbül Spor Takımı il birincisi oldu.

Hakkari Sümbül Spor Kulüp Başkanı Adnan Aykut, takımlarının U-16 Liginde başarılı bir performans göstererek il birincisi olduğunu belirterek, "İleri ki tarihlerde Siirt'te ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar diliyoruz. Büyükler liginde iyi bir performans sergileyerek gençler liginde ise final oynayan sporcularımızdan güzel başarılar bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu
Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu
Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu

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Hakkari, Siirt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu - Son Dakika


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