Hakkari Zapspor 0-0 Beraberlik Aldı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, evinde 12 Bingölspor ile 0-0 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan ve soğuk havada oldukça çekişmeli geçen maçta her iki takım kıyasıya mücadele etti. Her iki takımın da üstünlük sağlayamadığı maç golsüz sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 37'ye çıkarırken, konuk ekip 12 Bingölspor averajla liderliğini korudu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, protokol üyeleri ile birlikte maçı tribünden izledi. Vali Çelik, karşılaşma sonrasında futbolcular ve kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek, "Çok iyi oynadınız, hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum" diyerek, verdikleri mücadele için katlayıp zirve yarışında mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini hatırlatarak başarılar diledi. - HAKKARİ