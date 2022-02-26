Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu - Son Dakika
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Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu

26.02.2022 16:14
Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Hakkari'yi temsil eden Erdem Kaçar miniklerde Avrupa ikincisi oldu.

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Hakkari'yi temsil eden Erdem Kaçar miniklerde Avrupa ikincisi oldu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Muaythai Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Hakkarili sporcu Erdem Kaçar'ın miniklerde Avrupa ikincisi olduğunu belirterek, "Sporcumuz daha önce de Sakarya'da yapılan minikler Türkiye şampiyonasında ikinci olmuştu. Sporcu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antrenör Arafat Uçar ise amaçlarının gelecek şampiyonalarda Hakkari ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, destek verilmesi halinde geleceği parlak sporcularının olduğunu söyledi. - HAKKARİ

Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu

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Avrupa Şampiyonası, Türkiye, gençlik, Hakkari, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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