Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı - Son Dakika
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Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı

20.07.2022 08:42
Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si'nde Hakkarili sporcular 5 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si'nde Hakkarili sporcular 5 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Doğa Sporları Rafting Spor Kulübü takımı farklı kategorilerde bir birincilik, bir üçüncülük ve 2 ikincilik elde etti.

Toplamda 5 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya alan sporcular, önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kentteki sporcuların hem ulusal hem de uluslararası arenada bir çok branşta başarı elde ettiğini belirtti.

Kentteki tesislerin artması ve sporcuların antrenman yapabilecekleri alternatif alanların oluşturulmasının bu başarılarda büyük etkisi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanında olup onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu güzel yolda bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın İdris Akbıyık'a, Rafting Federasyonu Başkanı Sayın Fikret Yardımcı'ya ve tüm paydaş kurumlara, spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı - Son Dakika

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