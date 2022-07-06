Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı finale kaldı - Son Dakika
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Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı finale kaldı

06.07.2022 17:13
Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı finale kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, yarı finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da rakiplerini mağlup eden Rafael Nadal ile Nick Kyrgios, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. günü, tek erkekler çeyrek final maçlarıyla tamamlandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Nadal, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu turnuvada erişen 11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

Setlerde iki kez geriye düşmesine ve karın kaslarından sakatlık yaşamasına rağmen pes etmeyen Nadal, 4 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Kyrgios zorlanmadı

Wimbledon'da ikinci kez çeyrek final maçı için korta çıkan dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu organizasyonda ulaşan Şilili Cristian Garin ile kozlarını paylaştı.

Avustralyalı tenisçi, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibine 3-0 üstünlük kurarak organizasyonda ilk kez son dört tenisçi arasına kaldı. Kyrgios, bu turda Nadal ile maça çıkacak.

Turnuva, tek kadınlar maçlarıyla devam edecek

Turnuvada bugün oynanan tek kadınlar maçlarında, turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-0, 17 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ise dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 2-1 yenerek yarı finale kalmıştı.

Wimbledon'da yarın, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda, dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile Alman Tatjana Maria ve Halep ile Rybakina mücadele edecek.

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Kaynak: AA

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