Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

Halil Dervişoğlu\'ndan \'\'Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz\'\' diyen Ahmet Çakar\'a jet cevap
05.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski hakem Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor'un Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı için Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba ''Girin mi?'' demişti. Halil Dervişoğlu hakkında yapılan bu yorumlara cevap verdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenmiş, karşılaşmanın son dakikalarında konuk ekipte forma giyen Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın rakip oyunculara yaptığı sert müdahaleler ile gerginlik yaşanmıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN İKİ OYUNCUYA TEPKİ

Mücadele sonrası eski hakem Ahmet Çakar, Sky Spor adlı YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirerek Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya sert tepki gösterdi.

"UTANMAZLIK, TERBİYESİZLİK YAPIYORSUNUZ''

Rakiplerine yaptığı sert müdahaleler nedeniyle oyuncuları eleştiren Ahmet Çakar, "Taylan. Halil. Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba "Girin mi?" dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var." dedi.

"AYNAYA BAKIP 'BİZ NE UTANMAZ ADAMLARMIŞIZ' DİYEBİLİRSİNİZ''

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlarmışız filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN AHMET ÇAKAR'A CEVAP

Bu ifadeler sonrası Karadeniz ekibinde forma giyen Halil Dervişoğlu, Ahmet Çakar'a cevap verdi. Kendisine gelen tepkileri kabul etmediğini ifade eden milli oyuncu, art niyetli bir insan olmadığını belirterek, "Topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına basmadım. Biliyor öyle bir niyetli insan olmadığımı. Düştüğünden sonra özür dilemek istedim ondan... Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Orada bir gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği şeyler... Öyle bir insan da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok." yorumlarını yaptı.

Halil İbrahim Dervişoğlu, Ahmet Çakar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:03:06. #7.13#
SON DAKİKA: Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.