Halil Dervişoğlu\'ndan \'\'Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz\'\' diyen Ahmet Çakar\'a jet cevap

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenmiş, karşılaşmanın son dakikalarında konuk ekipte forma giyen Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın rakip oyunculara yaptığı sert müdahaleler ile gerginlik yaşanmıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN İKİ OYUNCUYA TEPKİ

Mücadele sonrası eski hakem Ahmet Çakar, Sky Spor adlı YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirerek Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya sert tepki gösterdi.

"UTANMAZLIK, TERBİYESİZLİK YAPIYORSUNUZ''

Rakiplerine yaptığı sert müdahaleler nedeniyle oyuncuları eleştiren Ahmet Çakar, "Taylan. Halil. Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba "Girin mi?" dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var." dedi.

"AYNAYA BAKIP 'BİZ NE UTANMAZ ADAMLARMIŞIZ' DİYEBİLİRSİNİZ''

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlarmışız filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN AHMET ÇAKAR'A CEVAP

Bu ifadeler sonrası Karadeniz ekibinde forma giyen Halil Dervişoğlu, Ahmet Çakar'a cevap verdi. Kendisine gelen tepkileri kabul etmediğini ifade eden milli oyuncu, art niyetli bir insan olmadığını belirterek, "Topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına basmadım. Biliyor öyle bir niyetli insan olmadığımı. Düştüğünden sonra özür dilemek istedim ondan... Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Orada bir gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği şeyler... Öyle bir insan da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok." yorumlarını yaptı.