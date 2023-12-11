Halil Umut Meler\'e yumruk atılmasının ardından Süper Lig\'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı

Serkan Aktas:

Başarısızlığı , vasatlığı başkalarında aramak en kolayı. Öz eleştiri yapmaya yapmaya adı sanı belli olmayan takımlardan 5 , 6 yiyen kulüpler avrupada da mı Türk hakemleri var. Onlar yüzünden mi klavyeden rastgele yazılan adı sanı meçhul takımdan bir kamyon gol yediniz . Ayrıca hakeme saldırı futbol terörüdür.