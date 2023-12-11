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Halil Umut Meler'e yumruk atılmasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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Halil Umut Meler'e yumruk atılmasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

11.12.2023 - 22:45,  Güncelleme: 23:00
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Halil Umut Meler'in Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

HAKEM HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Her iki takımdan da bir futbolcunun kırmızı kart gördüğü maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca, yere düşen Meler'e tekmelerle vurmaya devam etti.

Halil Umut Meler'e maç sonu yumruk! Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı

SÜPER LİG'DE HAKEMLER MAÇLARA ÇIKMAYACAK

Meler'in sol gözü şişerken, yaşanan olayların ardından hakemler harekete geçti. A Haber'de yer alan habere göre Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

Halil Umut Meler'e maç sonu yumruk! Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Halil Umut Meler'e maç sonu yumruk! Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Halil Umut Meler'e maç sonu yumruk! Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Halil Umut Meler'e maç sonu yumruk! Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Halil Umut Meler\'e yumruk atılmasının ardından Süper Lig\'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
YORUMLAR (8)
  • Salim Gundogdu: En iyisi zaten ithal edilsin. En azından tarafsız hakem yönetimi olur Yanıtla 23 26
  • Serkan Aktas: Başarısızlığı , vasatlığı başkalarında aramak en kolayı. Öz eleştiri yapmaya yapmaya adı sanı belli olmayan takımlardan 5 , 6 yiyen kulüpler avrupada da mı Türk hakemleri var. Onlar yüzünden mi klavyeden rastgele yazılan adı sanı meçhul takımdan bir kamyon gol yediniz . Ayrıca hakeme saldırı futbol terörüdür. Yanıtla 28 14
  • Erhan Yılmaz: Cinconlusun geçmiş olsun sanada 1 2
  • ahmet bayrak: Hakemler hakkında konuşmak yasaklanmali Yanıtla 14 17
  • Mehmet Azmi Günal: çıkmayın zaten alayınız ne kadar namuslu ki , hepiniz bir yerde iddaa peşindesiniz Yanıtla 44 41
  • Uğur RİZE: Ne anlatıyorsun sen aslında dayaklıksın 15 18
  • Can Yıldırım : Bunlar iyi günler bu hakemlerin can yakması artık işi başka boyuta taşıdı. Sokakta hakem vuracaklar iş o boyuta geldi yönetmezse yönetmesinler sanki hakem yok dünyada Yanıtla 53 50
  • ali veli: Ankaragücü küme düşmeli, çok net, başka hiçbir ceza kabul edilemez… Yanıtla 112 69

Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atılmasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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