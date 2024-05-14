Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor

Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak olan Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Meler ve diğer FIFA hakemleri, Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlık, pratik çalışmalar ve saha uygulamaları gerçekleştiriyor.

14.05.2024 14:21
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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ile FIFA yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, Almanya'da EURO 2024 hakem hazırlık kampında yer alıyor.

Turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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