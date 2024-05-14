Halil Umut Meler ve ekibi EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Halil Umut Meler ve ekibi EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. EURO 2024'te görev alacak olan Meler ve ekibi, teorik hazırlık, pratik çalışmalar ve saha uygulamalarıyla kendilerini geliştiriyor.

14.05.2024 15:23
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer alıyor. 13-16 Mayıs 2024 tarihlerinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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