Halil Ünal Eskişehirspor İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halil Ünal Eskişehirspor İçin Kolları Sıvadı

Halil Ünal Eskişehirspor İçin Kolları Sıvadı
08.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor'un eski başkanı Halil Ünal, borcun kapanması ve Süper Lig hedefi için çalışmalara başladı.

Eskişehirspor'un eski başkanlarından Halil Ünal, takımın borcunun kapanması ve Süper Lig'e çıkması için gerekli imkanları zorlamak için ekibiyle değerlendirme çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor'un efsane başkanı Halil Ünal, şehrin ileri gelenlerinin başkanlık çağrısına sessiz kalamadı. Süper Lig'de Eskişehirspor'u başarıdan başarıya koşturan Başkan Halil Ünal, ardından koltuğunu Mesut Hoşcan'a devretmişti. Takım daha sonra amatör lige kadar düştü. Mevcut başkan Ulaş Entok tarafından 3'üncü lige çıkan Eskişehirspor eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Eskişehir'de ileri gelen iş adamları başkanlığa Halil Ünal gelmesi için düğmeye bastı. Ünal ile görüşmeler sonrasında mevcut borcun kapanması gerektiğine dikkat çeken Ünal, görevden kaçmayacağını söyledi.

Efsane Eskişehirspor'u hak ettiği Süper Lig'e ardından avrupada yeniden sahneye çıkartmak için kolları sıvadıklarını ifaden eden Halil Ünal, "Bu kulübün şampiyon olması ve borcunun bitmesi gerekiyor. Sayın vekillerimiz, yöneticilerimiz, Eskişehirspor yönetimi ve oda başkanlarımızla, valimizle birlikte bir çalışma içindeyiz. Bu birlik ve beraberlikle hem takımı şampiyon yapmak hem de borcunu bitirmek istiyoruz. Eğer böyle bir ortam ve atmosfer oluşturabilirsek, ne biz ne de arkadaşlarımız çalışmaktan kaçınırız. Kulübün borcunun bitirilmesi ve takımın şampiyon yapılması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Şanlı Eskişehirspor taraftarımızın gönlü rahat olsun. Efsane en kısa zamanda hakettiği yere gelecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Halil Ünal, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Ünal Eskişehirspor İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi
Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Gazze’deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı Bakan Gürlek’ten tam destek geldi Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

11:23
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü Yıldırım’ın işaretiyle başladılar
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Yıldırım'ın işaretiyle başladılar
11:10
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 11:44:29. #7.12#
SON DAKİKA: Halil Ünal Eskişehirspor İçin Kolları Sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.