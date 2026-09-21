Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, Hindistan'da ilk kez büyüklerde altın istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, Hindistan'da ilk kez büyüklerde altın istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, Hindistan\'da ilk kez büyüklerde altın istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli para sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, 26 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ilk kez büyüklerde yarışacak. Mayıs'ta Macaristan'da büyüklerde üçüncü olan Ocakoğlu, altın madalya hedeflediğini söyledi.

Şanlıurfa'da bilek güreşinde gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan milli para sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, büyükler kategorisinde ilk kez mücadele edeceği dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri elde eden 26 yaşındaki Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, mayıs ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde üçüncü oldu.

Ocakoğlu, 26 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele edecek.

"Kendimi orada ispatlamak istiyorum"

Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, gençler kategorisinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığını belirten Ocakoğlu, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, şimdi ise dünya şampiyonasına hazırlandığını ifade etti.

Dünya şampiyonasında ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağını aktaran Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Kendimi orada ispatlamak istiyorum. Bilek güreşinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olursan en iyisi sensin demektir. Ağırlık ve maç antrenmanlarımı artırdım. Gençlerde dünya şampiyonu olduk ama orada büyükleri görüyorduk, onlar her zaman daha çok kıymet görüyordu. Şimdi büyüklerdeyiz. Orada dünya şampiyonu olmak istiyorum."

"Büyüklerde yarışmanın gururu bambaşka bir duygu"

Dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Ocakoğlu, büyükler kategorisinde yarışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Hedefine odaklandığını dile getiren Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerde yarışırken hep dünya şampiyonasında büyüklerde yarışanları görüyordum. İnsan onlara imreniyor ve büyüklerde yarışmak istiyor. Avrupa'da yarıştım ve üçüncülük elde ettim. Şimdi önümde sadece dünya şampiyonası kaldı. Hedefim şu an dünya şampiyonu olmak. Gençlerde dünya şampiyonu olmanın gururu var ama büyüklerde yarışmanın gururu bambaşka bir duygu. İlk defa büyüklerde yarışacağım. Altın madalyayı kazanmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımı göndere çektirmek istiyorum."

Kaynak: AA
Haliliye BelediyesiDünya ŞampiyonasıMacaristanHindistanDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:17:22. #7.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, Hindistan'da ilk kez büyüklerde altın istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement