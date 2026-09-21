Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, Hindistan\'da ilk kez büyüklerde altın istiyor

Şanlıurfa'da bilek güreşinde gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunan milli para sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, büyükler kategorisinde ilk kez mücadele edeceği dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce başladığı bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri elde eden 26 yaşındaki Haliliye Belediyesi sporcusu Ocakoğlu, mayıs ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde üçüncü oldu.

Ocakoğlu, 26 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele edecek.

"Kendimi orada ispatlamak istiyorum"

Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, gençler kategorisinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığını belirten Ocakoğlu, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, şimdi ise dünya şampiyonasına hazırlandığını ifade etti.

Dünya şampiyonasında ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağını aktaran Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Kendimi orada ispatlamak istiyorum. Bilek güreşinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olursan en iyisi sensin demektir. Ağırlık ve maç antrenmanlarımı artırdım. Gençlerde dünya şampiyonu olduk ama orada büyükleri görüyorduk, onlar her zaman daha çok kıymet görüyordu. Şimdi büyüklerdeyiz. Orada dünya şampiyonu olmak istiyorum."

"Büyüklerde yarışmanın gururu bambaşka bir duygu"

Dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Ocakoğlu, büyükler kategorisinde yarışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Hedefine odaklandığını dile getiren Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerde yarışırken hep dünya şampiyonasında büyüklerde yarışanları görüyordum. İnsan onlara imreniyor ve büyüklerde yarışmak istiyor. Avrupa'da yarıştım ve üçüncülük elde ettim. Şimdi önümde sadece dünya şampiyonası kaldı. Hedefim şu an dünya şampiyonu olmak. Gençlerde dünya şampiyonu olmanın gururu var ama büyüklerde yarışmanın gururu bambaşka bir duygu. İlk defa büyüklerde yarışacağım. Altın madalyayı kazanmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımı göndere çektirmek istiyorum."