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Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor

31.01.2022 14:05
Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, bünyesinde açtığı spor kursları ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, bünyesinde açtığı spor kursları ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile sayıları hızla artan spor kursları aralıksız olarak devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam ile Aliya İzzetbegoviç Merkezinde açılan judo ve tekvando kursları devam ediyor. Açılan bu kurslar sayesinde kaliteli zaman geçirdiklerini dile getiren gençler Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 arası düzenlenen kursa kayıtların devam ettiği belirtildi. 7- 14 yaş grubuna yönelik düzenlenen kursa müracaatlar ise Eyyüp Cenap Gülpınar ve Aliya İzzetbogoviç Spor ve Yaşam Merkezinde alınacak. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor
Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor
Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor
Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor

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Eyyüp Cenap Gülpınar, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliliye Belediyesinde spor kursları devam ediyor - Son Dakika Spor


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