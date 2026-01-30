Şampiyon takımdan Canpolat\'a ziyaret

Şanlıurfa'da düzenlenen Kulüpler Arası Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği Turnuvası'nda şampiyon olan Haliliye Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret etti.

Ziyarette, salon sporlarının önemi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve voleybol branşında elde edilen başarının değeri vurgulandı. Toplam 12 takımın mücadele ettiği turnuvayı zirvede tamamlayarak bölgesel yıldız kızlar müsabakalarına katılma hakkı kazanan genç sporcular, elde ettikleri başarıyı Canpolat ile paylaştı. Sporcular ve teknik heyet, turnuva sürecine ilişkin bilgiler verirken, Canpolat da takım oyuncularını tek tek tebrik etti.

Canpolat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Haliliye Belediyesi olarak birçok branşta lisanslı sporcular yetiştirerek müsabakalara katılım sağlıyoruz. Basketbol, voleybol, tekvando, kick boks, futbol, güreş, yüzme ve halk oyunları başta olmak üzere birçok alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de 11-15 yaş grubundaki 20 kişilik yıldız kızlar takımımızın Şanlıurfa il birincisi olmasının gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin motivasyonunu artırmak amacıyla bir araya gelmek ve onları onurlandırmak istedik. Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimde ve sporda her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi. - ŞANLIURFA