Haliliye Belediyesporlu Abdulsemet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Haliliye Belediyesporlu Abdulsemet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu

Haliliye Belediyesporlu Abdulsemet Ocakoğlu Dünya Şampiyonu

Haliliye Belediyespor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, Moldova'da düzenlenen Dünya Para Bilek Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek, Dünya Şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve spora yatırımları ile Şanlıurfalı gençler, Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

22.08.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Haliliye Belediye spor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, Moldova'da düzenlenen Dünya Para Bilek Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek, Dünya Şampiyonu oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve spora yatırımları ile Şanlıurfalı gençler, Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyespor bünyesindeki Milli Sporcu Abdulsemet Ocakoğlu, bilek güreşi kursundan aldığı eğitim ile başarıdan başarıya koşuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmet veren spor merkezlerinde müsabakalara hazırlanan genç sporcu, katıldığı müsabakalardan dereceler ile dönmeye devam ediyor. Başarısıyla göz dolduran Ocakoğlu, çeşitli şampiyonlukların ardından 15-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2024 Dünya Para Bilek Güreşi Şampiyonasında Moldova'da mücadele etti. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen şampiyonada sol kol kategorilerinde ülkemizi temsil eden Ocakoğlu, rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Birincilik kürsüsüne çıkarak, Türk bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşını okutan Haliliye Belediyesporlu milli sporcu, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın gururu oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ve destek vereceklerini kaydederek, "Dünya Şampiyonu Haliliye'mizden. Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Dünya şampiyonu olan sporcumuz Abdulsemet Ocakoğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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