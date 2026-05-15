Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu

Haliliye Belediyesporlu genç sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak 3'üncü oldu.

Budapeşte'de 8-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 34 ülkeden toplam bin 323 sporcu mücadele etti. Büyükler 90 kilogram kategorisinde yarışan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu. Elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza atan Ocakoğlu, bu sonucun ardından Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtti. Haliliye ve Türkiye adına yeni başarılara imza atmak istediğini ifade eden Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonası sürecinde kendisine destek veren Başkan Mehmet Canpolat başta olmak üzere tüm birim sorumlularına teşekkür etti. - ŞANLIURFA