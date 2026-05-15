Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu

Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu
15.05.2026 15:56  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesporlu milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyükler 90 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haliliye Belediyesporlu genç sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak 3'üncü oldu.

Budapeşte'de 8-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 34 ülkeden toplam bin 323 sporcu mücadele etti. Büyükler 90 kilogram kategorisinde yarışan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu. Elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza atan Ocakoğlu, bu sonucun ardından Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtti. Haliliye ve Türkiye adına yeni başarılara imza atmak istediğini ifade eden Ocakoğlu, Avrupa Şampiyonası sürecinde kendisine destek veren Başkan Mehmet Canpolat başta olmak üzere tüm birim sorumlularına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:33:30. #7.13#
SON DAKİKA: Haliliyeli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.