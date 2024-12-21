Halim Okta: Futbolcuların Motivasyonu Düşük - Son Dakika
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Spor

Halim Okta: Futbolcuların Motivasyonu Düşük

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Okta, kulüpteki sorunların futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.

21.12.2024 23:15
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- Halim Okta: "Futbolcuların motivasyonları düşük"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, kulübün idari açıdan yaşadığı sıkıntılı sürecin futbolcuların motivasyonunu da düşürdüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz gibi bit oyun ortaya koyamadık. Birkaç tane pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Bazen şans da zor zamanlarda işe yarıyor. Oyuncularla ilgili değişiklikleri sakatlıklar ve oyuncuların istekleri doğrultusunda maça devam edemedikleri için yaptık" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda taraftarın tepkisine maruz kalan Arthur Masuaku'nun neden oyuna alındığıyla ilgili gelen soruyu Okta, "Bahtiyar Zaynutdinov oyundan çıkmak istediği için aldık. İlk yarıda da doktorumuz devam edemeyebilir diye söylemişti" diye cevaplandırdı.

"Oyuncular kötü hissediyor"

Kulüpte idari açıdan yaşanan sıkıntıların ve kongre sürecinin futbolcuları da etkilediğine dikkat çeken Halim Okta, "Oyuncular açısından da zor. Sezon başında güzel bir başlangıç yapmıştı takım. Onlar da kötü hissediyor ve neler olduğunu biliyorlar. Motivasyonları da düşük" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Halim Okta: Futbolcuların Motivasyonu Düşük - Son Dakika

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