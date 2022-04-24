AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 1/4 Etabı, bugün Halkbank- Arkas Spor eşleşmesinde oynanan 3'üncü maçla sona erdi. 3'üncü maçı kazanarak seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off finalinde oynamaya hak kazandı.Bu sonuçların ardından Halkbank ile Ziraat Bankkart takımları Play-Off finalinde; Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor takımları Play-Off 3'üncülük-4'üncülülük etabında mücadele edecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika