Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika
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Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi

24.04.2022 19:31
Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 1/4 Etabı 3'üncü maçında Halkbank sahasında Arkas Spor'u 25-21, 22-25, 26-24, 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını Play-Off finaline yazdırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 1/4 Etabı, bugün Halkbank- Arkas Spor eşleşmesinde oynanan 3'üncü maçla sona erdi. 3'üncü maçı kazanarak seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off finalinde oynamaya hak kazandı.

Bu sonuçların ardından Halkbank ile Ziraat Bankkart takımları Play-Off finalinde; Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor takımları Play-Off 3'üncülük-4'üncülülük etabında mücadele edecek.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off finaline yükseldi - Son Dakika
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