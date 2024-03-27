Halkbank AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Şampiyonu

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı

Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.