Kolakovic: Halkbank Avrupa'nın En İyisi - Son Dakika
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Kolakovic: Halkbank Avrupa'nın En İyisi

Kolakovic: Halkbank Avrupa\'nın En İyisi

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Karadağlı Igor Kolakovic, kulübü Avrupa'nın en iyi ve organize olmuş kulüplerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

11.09.2024 10:49
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Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Karadağlı Igor Kolakovic, burada kaldığı kısa sürede başkent temsilcisini Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kolakovic, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları geçen oyuncuların katılımıyla tam kadro çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Rekabetçi forma yarışında oyuncuları deneyecekleri hazırlık karşılaşmaları oynayacaklarını aktaran Kolakovic, "Tam kadro çalışmaya başlamamız bizi biraz daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda teknik konular üzerinde durduk. Son Türkiye şampiyonu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Halkbank'ın kesinlikle büyük emelleri ve hedefleri var. Burada kaldığım kısa sürede gördüm ki Halkbank kesinlikle Avrupa'nın en iyi ve organize olmuş kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.

Igor Kolakovic'in kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor

Haziran ayında takımın başına getirilen Kolakovic, Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor.

Kariyerinde Asya ve Avrupa şampiyonlukları ile dört dünya ikinciliği bulunan 59 yaşındaki deneyimli başantrenör, daha önce Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), İran Milli Takımı, Drgos CANNES (Fransa), Sırbistan 23 Yaş Altı Milli Takımı, ACH Volley (Slovenya) ve OK Buducnost Podgorica (Karadağ) takımlarında da görev yaptı.

Kaynak: AA

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