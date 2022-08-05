Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

05.08.2022 11:39
Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli kaptanı Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli kaptanı Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank'ın Aslan Ekşi ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 37 yaşındaki Aslan Ekşi, Halkbank ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirterek, "Takıma katkı yapacağım için çok mutluyum. Yeni bir yapılanma ile yeni hedefler ve kupalar için mücadele edeceğiz. Bu uğurda herkese görevler düşecek. Halkbank büyük bir aile. Sezon sonunda ben de bu aileyi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Afyon belediye takımları liglerden çekildi Afyon belediye takımları liglerden çekildi Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti
Kaynak: AA

voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement